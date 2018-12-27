إليكم أبرز المرشحين لجائزة "أفضل جمهور عربي" في 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خلال العام 2018، غصّت مدرجات الملاعب العربية بالكثير من المباريات التي جمعت مختلف الأندية من الوسط العربي. وبطبيعة الحال، فإنّ المشهد في الملعب لا يكتمل إلا بوجودِ جمهورٍ يتألق مع فريقه المفضّل، لا سيما خلال لحظات تسجيل الأهداف.

وقبل نهاية العام الحالي، بدأت الأنظار تتجه نحوَ جائزة أفضل جمهورٍ عربي، التي يطلقها موقع "رياضة.كوم"، فإليكم أبرز المرشحين لهذه الجائزة:

قائمة بالجماهير العربية المرشحة لجائزة أفضل جمهور عربي 2018 - رياضة.كوم الجماهير العربية المرشحة لجائزة "أفضل جمهور عربي للعام 2018" جمهور نادي الأهلي السعودي جمهور نادي وفاق سطيف الجزائري جمهور نادي تشرين السوري جمهور نادي الوداد المغربي جمهور نادي مولودية الجزائر جمهور نادي القوة الجوية العراقي جمهور النادي الفيصلي الأردني جمهور نادي النصر السعودي جمهور نادي العين الإماراتي جمهور نادي الشرطة العراقي جمهور نادي الزمالك المصري جمهور نادي الهلال السعودي جمهور نادي الرجاء المغربي جمهور نادي الترجي التونسي جمهور النادي الأهلي المصري جمهور نادي الإتحاد السعودي

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