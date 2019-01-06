مظاهرات عارمة تجتاح صربيا

أخبار الآن| بلغراد - صربيا - (رويترز)

خرج آلاف المواطنين الصرب، مساء السبت، في تظاهرة بوسط العاصمة بلغراد، في ظل أجواء باردة للغاية وصلت حد التجمد، احتجاجا على سياسات الرئيس ألكسندر فوسيتش، وحزبه التقدمي الصربي الحاكم.

وأطلق المحتجون صفارات الاستهجان ولوحوا بلافتات تحمل شعارات ضد الحكومة .

ويعد هذا خامس احتجاج من نوعه خلال خمسة أسابيع، ويطالب أيضا بمزيد من حرية الإعلام ووقف الهجمات التي تستهدف الصحفيين والمعارضين.

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