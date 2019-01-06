ماكرون يدين "العنف المفرط" ويتعهد بتحقيق العدالة

أخبار الآن| باريس - فرنسا - (د ب أ)

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ما وصفه بأنه "العنف المفرط"، خلال احتجاجات السترات الصفراء أمس السبت.

وكتب ماكرون عبر تويتر "مرة أخرى، هاجم العنف المفرط الجمهورية، وحراسها، وممثليها، ورموزها".

وأضاف "ستتحقق العدالة، يجب على الجميع استعادة سيطرتهم على أنفسهم من أجل النقاش والحوار".

وكان مجهولون اقتحموا المكتب الرئيسي للمتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين جريفو، ومعهم أسلحة آلية اثناء احتجاجات السترات الصفراء في باريس.

وقال المتحدث إنه تم نقله إلى مكان آمن، وأضاف لوسائل الإعلام: "الأمر ليس جيدا بتاتا أن نرى أشخاصا يستخدمون أسلحة آلية ثقيلة لاقتحام مكان عمل".

وتابع أن الهجوم لا يتعلق بشخصه "وإنما هو هجوم على فرنسا ومؤسساتنا".

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