إيموجي جديدة لعام 2019.. واهتمام خاص بذوي الإحتياجات الخاصة!

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلن حساب ايموجي بيديا الخاص بـ "الإيموجي " أو الرسوم التعبيرية الخاصة بالمحادثات ، طرح العديد من الأشكال الجديدة ، جزء كبير منها مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة .

ووافق تحالف "ذا يوني كود كونسورتيوم" على مقترحات قدمتها كبريات شركات التقنية، آبل ، غوغل ، ومايكروسوفت .

اقتراحات آبل كانت الأبرز والتي تم تنيها لعام 2019، إذ تضم رسوما مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومن ضمنها رسم لشخص يجلس على مقعد متحرك كهربائي، وأخرى تعرض قدما صناعية.

وهناك رسوم سماعة للذين يعانون ضعف السمع، وأخرى لامرأة ضريرة تحمل عصى لتعرف طريقها.

ومن بين الرسوم الأخرى التي وافق عليها الاتحاد، "إيموجي" خاص هو عبارة عن نقطة دم حمراء كبيرة للتعبير عن الدورة الشهرية للمرأة.

ومن بين الإيموجي الأخرى المختلفة، سيتم إضافة القندس ومكعب ثلج يذوب وقطعة وافل، وفلافل ، وشراب المتة ، وثوم ، وبصل وعصير ، وزبدة والعديد من أنواع الطعام المختلفة .

كما سيضاف وجه تعبيري ناعس ، وصور رجال ونساء واقفين ، ورجال ونساء متشابكي الأيدي .

وقلب بني وقلب أبيض ، وسيارة توك توك .

وبحسب قائمة "ذا يوني كود كونسورتيوم" يوجد أكثر من 1700 إيموجي رئيسي تضم رسوما متعددة.

مصدر الصور : @Emojipedia

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