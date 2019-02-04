10 عبارات ابتعد عنها في مكان عملك.. فأثرها سلبي

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خلال العمل، ثمة العديد من العبارات التي يستخدمها الموظفون، والتي قد تجعلهم يبدون سيئين. وتحمل هذه العبارات معانٍ قد تدفع الأشخاص المحيطين بالموظف إلى تغيير نظرتهم إليه ، الأمر الذي يحتمّ عليه انتقاء كلماته بشكلٍ دقيق.

وفي هذا الإطار، نشرت مجلة "فوربس" لائحة بكلماتٍ لا يقولها الأذكياء في العمل، مؤكدة على أهمية اختيار بعض الكلمات أثناء العمل، وهي على النحو التالي:

1- هذا ليس عدلاً

إنّ التلفظ بعبارة "هذا ليس عدلاً"، يجعلك وكأنك قلت: "يُفترض أن يكون ذلك عادلاً أو منصفاً"، الأمر الذي يجعلك تبدو غير ناضج. ولذلك، يمكنك القول: "لقد لاحظت أنكم قمتم بتعيين فلان للقيام بهذا المشروع وكان لدي أمل في استلامه، هل لديكم مانعاً في أن تقولوا لي لماذا اتخذتم القرار بهذه الطريقة؟".

2- هذه هي الطريقة التي يجب القيام بها دائماً

في العمل، هناك الكثير من الطرق التي يمكن أن تتبدل، لا سيما في عصر التكنولوجيا. فإنّ قلت أنّ هذه الطريقة يجب القيام بها دائماً، فإنّ ذلك سيعني أنك كسول ولا تحب التجديد والتحسين.

3- لا توجد مشكلة

إن التلفظ بهذه العبارة ليس محبباً. فالكثير من الأشخاص يشكرون الموظف على عملٍ قام به من أجلهم، وفي حال قال لهم "لا توجد مشكلة"، فإنّ ذلك يعني بشكل غير مباشر أنّ ما قام به هذا الموظف كاد أن يكون مشكلة. ولهذا، فإنّ هذا الأمر قد ينقلب على صاحبه، ويساهم في ترك شعور سلبي لدى الطرف الآخر. ومن هنا، يجب استبدال هذه العباراة بأخرى أفضل مثل: "كان ذلك من دواعي سروري، وسأكون سعيداً للاهتمام بذلك من جديد".

4- أعتقد ذلك أو سأطرح سؤالاً غبياً

ابتعد عن التلفظ بهاتين العبارتين، لأنهما ستسهمان في إضعاف مصداقيتك خلال أي حديث، الامر الذي سيساهم في تسخيف أي فكرة جيدة قد تريد طرحها. لذلك، عليك أن تكون واثقاً من كلماتك ومن طروحاتك، ولا تعطِ أي فكرة لست متأكداً منها. يمكنك القول بدلاً من "أعتقد": "ليس لدي معلومات كافية الآن لكنني سوف أجري بحثاً لأجيب على سؤالك".

5- سأحاول

ابتعد عن هذه العبارة، إذ أنها تعني أنه ليس لديك ثقة في إتمام المهمة الموكلة إليك. تدل هذه العبارة على أنك لن تبذل كل مجهودك لإتمام وظيفتك، الأمر الذي يجعلك في موقفٍ حرج مع الآخر.

6- إنه كسول وأحمق

لا تعمد إلى وصف زميلك بالكسول والأحمق، وليس هناك داعٍ لأن تكون في موقع إطلاق الصفات والأحكام على الناس في العمل. فالشخص الكسول يكون معروف، وعليه يجب أن تبادر إلى مساعدته بدلاً من إطلاق الصفات والأحكام.

7- هذا لا يندرج ضمن مهامي الوظيفية

تعني هذه العبارات أنك تريد فقط إتمام الحد الأدنى من المهام الموكلة إليك، وهذا أمر سيء وغير مناسب. فإذا شعرت بأن المهمة المطلوبة منك لا تدخل ضمن مهامك، بادر إلى القيام بها، وفي وقتٍ لاحقك ناقش مع مديرك دورك في العمل كي لا تشعر بالغبن والإحراج.

8- هذه ليست غلطتي

لا تلقِ اللوم على الآخرين، بل عليك أن تتحمل جزءاً من الخطأ، ومن الأفضل أن تقدم عذراً موضوعياً للحادثة. ما عليك فعله هو تقديم الحقائق والتمسك بها، ولا تبادر إلى توجيه أصابع الإتهام إلى أحد لأن ذلك سيساهم في استياء الآخرين منك، الأمر الذي قد يجنبهم العمل معك.

9- لا أستطيع

لا تقل هذه الجملة أبداً، إذ أنها تعني العجز. ولذلك، قدّم البديل الأفضل لإتمام المهمة بدلاً من ابراز نفسك في موقف العاجز.

10- أنا أكره هذا العمل

التلفظ بهذه العبارة له الكثير من الآثار السلبية عليك وعلى زملائك في العمل. ولهذا، فإنّ الأشخاص الذين يرددون هذه العبارة يؤثرون سلباً على معنويات زملائهم، الأمر الذي قد يدفع المدراء إلى الاستغناء عنهم.

مصدر الصورة: ECI Emergencias

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