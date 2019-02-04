للرجال.. الصلع دليلٌ على الذكاء والهيمنة (دراسة)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يشعر معظم الرجال بالقلق بشأن فقدان شعرهم، باعتبار أن ذلك يؤثر على ثقتهم بنفسهم. غيرَ أنّ دراسةً جديدة كشفت أنّ "الرجل الأصلع هو أكثر ذكاء ونجاحاً".

وأتى هذا الإستنتاج بعدَ اختبارٍ أجراه الباحث ألبرت إي مانس من جامعة بنسلفانيا في إطار دراسته. فخلال البحث، قام مانس بعرض صورٍ لرجال مع شعر على رأسهم، وصور أخرى لهم من دون شعر، على 59 شخصاً شاركوا في الإختبار.

وبناءً عليه، فإنّ المشاركين نظروا إلى صورتين مختلفتين، وقد طُلب منهم إبداء انطباع حول الرجل الذي رأوه في كل صورة. وتبعاً للآراء، فقد لفت المشاركون الـ59 إلى أنّهم "يعتقدون أنّ الرجل الأصلع يتمتع بشخصية قوية ومهيمنة أكثر من الرجل الذي لديه شعر على رأسه".

ولفت مانس إلى أنّ "صفة الهيمنة التي تطلق على الرجال، هي مؤشر على مدى نجاحهم في الحياة، ودليل على ذكائهم".

أمّا فيما خص الرجال الذين يعانون من صلع خفيف، فإنّ النظرة إليهم تكون مختلفة، حيث أنهم يكونون أقل جاذبية، وذلك وفقاً للدراسات.

مصدر الصورة: مجلة الجميلة

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