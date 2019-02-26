شباب_crew | شاهد كيف غطت الثلوج مدينة اسطنبول (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( شباب_crew )

لأول مرة هذا العالم غطت الثلوج مدينة اسطنبول مترافقة مع منخفض جوي تعيشه المدينة مع بداية نهاية فصل الشتاء .

الصديقة Menesa BM. أرسلت عبر مجموعة شباب_crew التابعة لصفحة أخبار الآن على فيسبوك ، بعض الفيديوهات الحصرية التي توثق الهطول الأول للثلوج يوم السبت .

بدورها، نشرت بلدية اسطنبول في الطرق الرئيسية بالمدينة "محراث الثلج" وهي العربات الخاصة بتنظيف الطرق من الثلوج.

فيما أوقفت السلطات في المدينة توقف حركة الملاحة البحرية الظروف المناخية، حيث توقفت السفن على جانبي مضيق البسفور.

وكانت دائرة الأرصاد الجوية توقعت أن يصل الغطاء الثلجي في اسطنبول إلى 3 سم، والتي قد تصل إلى 8 سم، مؤكدة أن الثلوج ستكون قوية خاصة غرب بحر مرمرة.

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