ما المشروب رقم واحد لديكم؟..سؤال تفاعلي فكيف أجاب العرب؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

مؤخرا كان هاشتاغ #ماهو_مشروبكم_المفضل فعالاِ في العديد من الدول العربية على تويتر ، وعلق عليه الآلاف من رواد التواصل الاجتماعي ، فأحبت مذيعة أخبار الآن الخروج في بث مباشر مع متابعي صفحة أخبار الآن على فيسبوك لتسألهم السؤال ذاته " ما هو مشروبكم المفضل؟"



البث المباشر حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين فقد تجاوزت عدد المشاهدات ال17 الف متابع ،كما جمعت أكثر من 370 إعجاب ، بينما علق أكثر من 750 شخص .

Wissem Karoui من تونس علق : الماء "وجعلنا من الماء كل شيء حي" اخص ماء زمزم عظم الله شاءنه لا يحرمنا منه"

أما أيمن Aymen Aymen Fridhi فقلق "افضل القهوة في الصباح بما اني أعمل في مقهى في الصباح الباكر هي تزيدني نشاطا وحيوية "

بينما محمد عكره علق بالمفضل عنده من المشروبات الباردة وقال " العصير الطبيعي المفضل الرمان...والمشروب الغازي البيبسي والتفاح".

عبدالرحمن- ابو الدهب ·من السعوديه علق" القهوه الفرنس افضل شي. وعصير الرمان "

و حسيب يوسف العامري علق " مشروبي المفضل صباحاً القهوة مع التمر .. وبعد الغداء شاي ... وفي الليل عصير التوت او الأفكادو الطبيعي"

أما من السودان علق محمد عبدالله ودالنعيم وقال احلي مشروب مفضل لي هو المانجو بالحليب والقهوه السودانيه"

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