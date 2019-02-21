مجاناً.. قصات شعر ترامب وكيم في صالون بفيتنام!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بدافع الترويج للقمة مصفف شعر في فيتنام أعلن لزبائنه أنه سيقوم بتصفيف شعرهم مجاناً بما يشبه تصفيفة شعر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون .

الـقمة المرتقبة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية ستكون يومي 27 و28 فبراير شباط.

تو جيا هوي عمره (تسعة أعوام) صفف شعره ليشبه كيم سعيد بتصفيفته .

الخدمة تقدمة من أكاديمية توان دوونج للتجميل تآتي بالتوازي مع القمة المرتقبة وسينهتي العرض بانتهائها .

القمة في فيتنام ستكون ثاني قمة بين ترامب وكيم منذ اجتماعهما التاريخي الأول في سنغافورة في يونيو حزيران الماضي.

صاحب صالون التجميل لي توان دوونج يقول بأنه مندهش من ردة الجماهير على الرغم من أنها كانت مزحة في البداية .

وأضاف ”أحب السلام وأمقت الحرب بشدة. مات كثيرون من عائلتي لذلك أؤيد هذه القمة بشدة“.

دوونج فقد اثنين من أعمامه خلال حرب فيتنام.

أما لي فوك هاي (66 عاما) فقد وافق على تصفيف شعره مثل ترامب بدافع الفضول بعد أن عرض عليه صاحب الصالون ذلك وهو سعيد بها .

مصدر الصور : fox news

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