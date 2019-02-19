لماذا أثارت مقولة لنجيب محفوظ سخرية بعض العرب؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تنشر دورياً صفحة أخبار الآن على فيسبوك العديد من المقولات المأثورة لكتاب وعلماء وباحثين عرب وأجانب ، للاستزادة من علمهم ونشر المعرفة بين متابعيها.

آخر ما نشرته كان جملة مأثورة للكاتب المصري الحائز على جائزة نوبل في الأدب ، قال فيها " "العين التي تمتلئ بك لن تنظٌر لغيرك حاضراً كٌنت أو غائباً".

هذه الجملة حظيت بتفاعل كبيرمن قبل متابعي الصفحة فأعيد نشرها قرابة ال2000 مرة ، كما أعجب فيها أكثر من 28 ألف متابع ، بينما علق أكثرمن 380 شخص على المقولة ، معظمهم خاطب محفوظ متمنين العثور على شخص يطبق المقولة في زماننا هذا

Fo Fa علقت " اللهم ارزقني زوج متل نجيب محفوظ"

أما لطيفة Latifa Ferhati فعلقت ساخرة " كان زمان هذا المنطق اما بزمننا العين الي تمتلئ بك ...تعميك وتشوف غيرك "

وأيضاً علق Houwari Houwari Lahmer تعليقاً مشابها وقال " والله فهالزمن العين الي تمتلأ بك ستنظر لغيرك ولغير غيرك "

ام محمد يونس علقت "صح صح ميه في الميه ولاكن ايش اديري.في. العين. الي. ما يملها..الا التراب"

سونيا من جانبهاSonia Mohamed علقت " أين يوجد مثل هكذا العين ترى و قلب يشتهي و المجتمع غير محتشم "

بينما Nina Kakø علقت "من غاب عن العين مكانه في القلب ومن سكن القلب مستحيل نسيانه"

ونجيب محفوظ هو روائي مصري، هو أول عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب .كتب نجيب محفوظ منذ بداية الأربعينيات واستمر حتى 2004. تدور أحداث جميع رواياته في مصر، وتظهر فيها سيمة متكررة هي الحارة التي تعادل العالم. من أشهر أعماله: الثلاثية وأولاد حارتناو التي مُنعت من النشر في مصر منذ صدورها وحتى وقتٍ قريب. بينما يُصنف أدب محفوظ باعتباره أدباً واقعياً، فإن مواضيعا وجودية تظهر فيه. محفوظ أكثر أديبٍ عربي حولت أعماله إلى السينما والتلفزيون.

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