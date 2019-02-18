شاب يفقد أسنانه.. والسبب مشروبات الطاقة (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أدّت مشروبات الطاقة التي كان يتناولها شاب يدعى فيني فينير (21 عاماً) إلى تحطيم أسنانه، الامر الذي وضعه في حالةٍ صعبة جداً.

وفي التفاصيل، فإنّ "فينير كان يتناول 6 عبوات من مشروب الطاقة monster يومياً ليبقى مستيقظاً. وخلال قيامه بتنظيف أسنانه بدأ يشعر بألم شديد فيها، لكنه أثناء قضمه تفاحة، تكسرت 4 أسنان أمامية لديه".

وفي تصريح له، لفت فينير إلى أنه "يشعر بالإحراج من شكل أسنانه، إلى درجة أنه توقف عن حضور دروسه، كما أنه كان دائماً يحاول ألا يفتح فمه أمام والدته نظراً لأنه كان محرجاً للغاية من إخبارها، غير أن ذلك لم يدم طويلاً".

وعلى الأثر، تحرّك فينير لعلاج أسنانه، وقد اكتشف الطبيب المعالج أنّ جميع أسنانه مهترئة بسبب تناوله 6 عبوات من مشروبات الطاقة يومياً لمدة 7 أشهر. وأوضح الطبيب أنه من الضروري حصول فينير على 24 حشوة وزوج من الأسنان المجهزة للأسنان الـ4 الأمامية التي تكسّرت.

مصدر الصورة: the sun

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