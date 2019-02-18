أصحاب العيون الخضراء مميزون ونادرون .. إليكم 5 حقائق عنهم !

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (dw )

العيون وما أدراك ما العيون ، مفتاح اللغة وباب التواصل ، بها تبدأ الشرارات الأولى وبها تنـطفىئ ، للعيون أهمية كبرى في إعطاء الانطباع الأول ولونها قد يخبر الكثير عن صاحبها .

ويعد أصحاب العيون الخضراء من الأشخاص النادرين في هذا العالم، إذ تتراوح نسبتهم بين 2 إلى 4 بالمائة من البشر، مقارنة بأصحاب العيون البنية الذين يكونون قرابة 90 بالمائة من البشر.

لكن ما هي الطباع المُميزة لأصحاب العيون الخضراء؟ إليكم هذه الحقائق:

1. أكثر إبداعاً:

توصلت دراسة أُجريت في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا في أستراليا إلى أن الأشخاص بعينين خضراوين يبدون قدراً كبيراً من الإبداع.

2. أكثر الألوان تفضيلاً:

لو أُتيح للبشر أن يختاروا لون عينيهم، لما اختاروا غير اللون الأخضر، كما ينقل موقع "فوكوس" الألماني عن الدراسة العلمية.

3. قوة التحمل:

الأشخاص من أصحاب العيون الخضراء أكثر قدرة على تحمل الألم والتعاطي مع التجارب الحياتية المؤلمة، كما توصل باحثون في جامعة بيتسبرغ الأمريكية.

4. أكثر إثارة وجاذبية:

يتمتع أصحاب العيون الخضراء بجاذبية كبيرة بغض النظر عن جنسهم، كما أكد استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينزلاند. وعادة ما يربط الرجال لون العينين الخضراوين بجاذبية النمور، وعليه تحظى صاحبات تلك العيون بعنصر جذب خاص.

5. توهج وحماسة:

كشف استطلاع للرأي، أُجري في لوس انجلس الأمريكية، أن الأشخاص الذين لهم عينان خضراوان أكثر حماسة ورومانسية وحساسية، وأنهم عادة ما يفضلون العلاقات العاطفية الطويلة والدائمة.

يُذكر أن العيون الخضراء هي ليست خضراء في حقيقة الأمر، فعيون جميع البشر في الأساس زرقاء اللون، لكن نسبة الميلانين وتركيزه هي التي تؤدي لظهور الألوان المختلفة في العين. فالعيون البنية، على سبيل المثال، تحتوي على أكبر قدر من الميلانين.

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