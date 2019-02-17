كندا.. تحقيقات في سرقة مياه جليدية بقيمة 9 آلاف دولار!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فتحت شرطة مقاطعة نيوفندلاند - كندا، تحقيقاً بشان عملية سرقة مياه من جبل جليدي تعادل قيمتها 9000 دولار. وفعلياً، تعتبر المياه التي يتمّ الحصول عليها من الجبال الجليدية في تلك المنطقة من كندا، ذات قيمة عالية، كونها تصنف من أنقى أنواع المياه الموجودة على الأرض.

وفي السياق، لفت ضابط شرطة المقاطعة آندي رينويك إلى أنّ "هناك حديث يدور عن سرقة 30 ألف لتر من المياه النقية الذائبة من جبال جليدية كانت مخصصة لإنتاج الفودكا، ومن الممكن أن تكون هذه المياه قد سرقت بواسطة شاحنة مزودة بصهريج أو صهريج يقطره جرار". من جهته، أكّد مسؤول في الشركة المختصة بنقل "المياه الجليدية" في تلك المنطقة أنّ "المياه المسروقة فقدت على الأغلب معظم خصائصها الممتازة أثناء سرقتها، وأصبحت عديمة الفائدة".

وتجمع تلك المياه في فصل الربيع عندما تقترب الجبال الجليدية من مقاطعة نيوفندلاند، ويتم تعبئة قسم منها في زجاجات لتباع في العديد من بلدان العالم كالصين وكوريا والسعودية، ويفوق سعر الزجاجة منها الـ 100 دولار أمريكي.

مصدر الصورة: Zastavki

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