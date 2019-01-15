الصين تحذر مواطنيها من التعرض "لمخاطر" في كندا

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حذرت الصين الثلاثاء مواطنيها من مخاطر السفر إلى كندا بعد "الاحتجاز التعسفي" لمواطنة صينية، في ما يبدو أنه رد بالمثل.

وقالت وزارة الخارجية على حسابها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي "احتجزت في كندا في الآونة الأخيرة مواطنة صينية بشكل تعسفي بناء على طلب من دولة ثالثة" وطلبت من المواطنين التزام "الحذر في أثناء السفر". ويبدو

أن البيان يشير إلى احتجاز المديرة التنفيذية لشركة هواوي منغ وانزو بطلب من واشنطن التي تتهمها بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران.



اقرأ أيضا:

توقيف مسؤولة هواوي تم بعلم البيت الأبيض