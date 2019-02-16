غواصٌ يرصد مخلوقاً بحرياً غريباً.. ما حقيقته؟ (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكن غواص نيوزيلندي يدعى أن بن لوري (21 عاماً)، من تصوير مخلوق غريب يشبه ثعبان البحر، شاهده أثناء مشاركته مع أصدقائه في الصيد تحت الماء، بالقرب من جزيرة سيفرني - نيوزيلندا.

وكشف لوري أنّ "المخلوق الذي رصده يبلغ طوله حوالى الـ10 أمتار، وسماكته حوالى 50 سنتيمتراً، في حين أنه كان يسبح مع تيار المد"، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة "فوكس نيوز".

وأضاف الغواص: "لقد لمسه واحد من مجموعتنا، وقال إنه ليس طرياً على الإطلاق، ويبدو أشبه بلوح من الكرتون القاسي".

ووفقاً لـ"فوكس نيوز"، فقد اتضح لـ"لوري وأصدقائه أنهم شاهدوا كائناً من هلاميات النار، وهي غلاليات استعمارية تعيش عادة في الطبقات العليا من المحيط المفتوح في البحار الدافئة، ويكون شكلها أسطوانياً أو مخروطياً وتعيش في مستعمرات".

مصدر الصورة: La Pinterest

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