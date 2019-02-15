هل سُرّب سر كوكاكولا العظيم؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لسنوات عدة ومنذ خروج الكوكاكولا للعالم والجميع يتساءل ، ما سر هذا الشراب الشهير والمحبوب و ما هي وصفته وما هي تركيبته هذا السر الذي تعود قصته إلى نحو قرن من الزمان، لدرجة أنه تحوّل إلى لغز تعتمد الشركة على "إخفائه" لفتح شهية البشر وجلب مستهلكين أكثر.

في الحقيقة يبدو أن سر الوصفة ليس هو أكثر أخطر أسرار كوكاكولا ، فالسر العظيم أخطر و قد يؤدي كشفه إلى إطاحة العلامة التجارية الكبرى .

سر تعبئة وتغليف عبوات كوكاكولا كان حديث وسائل الإعلام مؤخراً بعد اتهام السلطات الأمريكية الخميس مهندسا كبيرا سابقا بشركة "كوكاكولا" بتهمة سرقة أسرار تجارية تقدر بـ 120 مليون دولار لإعطائها لشركة صينية.

وأعلنت وزارة العدل أن يو شياورونغ متهم بسرقة تكنولوجيا التعبئة من دون استخدام مركب بيسفينول، وهي تكنولوجيا مملوكة لعدد من الشركات.

ورفضت متحدثة باسم كوكاكولا التعليق على الاتهام. فما السبب وراء ذلك ؟

الأسرار المسربة في الحقيقة مرتبطة بـ تركيبات المواد التي تستخدم في تغليف وتعبئة المواد الغذائية والخالية من البيسفينول والذي يحذر العلماء في السنوات الأخيرة من خطره على صحة الإنسان.

ووفقا للائحة الاتهام فإن يو تآمر مع مواطن صيني يدعى بيو شيانغتشين وقريب له لم يذكر اسمه لسرقة هذه التركيبات وتصديرها للصين .

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