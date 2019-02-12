الزواج أم العزوبية؟ سؤال تفاعلي كيف أجاب العرب؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في اليوم العالمي للزواج والذي صادف الـ10 من شهر فبراير ، سألنا في صفحة أخبار الآن على الفيسبوك المتابعين ، عن رأيهم بالزواج والعزوبية ، وأي الحياتين أسعد ؟

المنشور حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين إذ جمع أكثر من 16 الف إعجاب ، وأعيد نشره أكثر 129 مرة ، بينما علق عليه أكثر من 1600 شخص .

متابعنا Alat Rahman Rahman علق باسهاب حول الموضوع وقال " الزواج أفضل بكثير وإن كان له الكثير من السلبيات ولكنه أفضل من الوحده وعدم الأنجاب والشعور بتأسيس مستقبل فالرجل لن يشعر أبدآ برجولته وكيانه إلا إذا أمتلك زوجه يرعاها ويحميها وينفق عليها ويشعر بأنها لا تقوى على الحياه بدونه وأطفال صغار يرى فيهم نفسه ويحلم لهم بمستقبل أفضل ويرى السعاده فى أعينهم عندما يحضر لهم أشياء يحبونها

أما الفتاه فلن تشعر بأنوثتها أبدآ إلا بجانب رجل يحتاجها فلا يجيد أى شئ بدونها لا يستطيع أن يطعم نفسه ولا يجيد أختيار ملابسه بدونها لايقوى على تحمل الصدمات بدونها رجل يحتاجها فى أدق تفاصيل حياته يبحث عنها وكأنها أمه تحقق له السعاده المرأه لن تسعد بحياتها بدون طفل يقول ماما تحلم بكيف سيكون تشاهد مواهبه وتنسق حياته وتنشأه بالكامل لترى فيه عمرها ومنزل تعيش لتجعله أجمل منزل

المرأه خلقت للرجل والرجل خلق للمرأه ومن لا يرى ذلك لا يرى ويعيش دون حياه حقيقيه فالزواج جنة الدنيا هذا رأيي الشخصي"

أما Meryem Yahya Ksouri فقالت بتفضيل الزواج وفسرت بتعليقها " الزواج ﻹنه حلال طيب احسن من العزوبية والخوض في علاقات محرمة لكن علينا اختيار شاريك الحياة المناسب ﻷن الزواج ليس مجرد كلام الزواج مسؤولية ومن بعدها تربية أطفال احسن تربية أسأل الله العظيم ان يرزق كل عازب و عازبة "

بينما Moka Bobo يرى بأن الزواج اليوم تغيرت مفايمه " هو بصراحة الزواج احسن لان سكن مودة و رحمة لكن في هاد الوقت تغيرت المفاهيم و النظرة المادية للزواج لاتعدام التوافق و التفاهم و بدلك انعدمت السعادة الزوجية و مع اني لست متزوجة ارى ان الزواج خير من الوحدة خاصة ادا كان الزوج متفهم و حنون"

Hussein Alaasam كان له رأيه الفريد فهو يفضل المال على الحالتين وعلق " الفلوس هي الاستقرار فأما الزواج كلام فاضي يعني بس يكون في دولادرات بتكون سعاده بلحياه الزوجيه غير هيك كلو حكي لانو الواقع هلق فرض هاد الشي"

أما ابتسام Abtisam Mbarak فهي تفضل العزوبية وعلقت : تتي العزووبية مفرروض يدروهااا قبة وتتزار كل شهر ، عجمال العزووبية ورراحة بال العززوبية وحلاوة العززوبية باااقية وتتمدد "

وبرأي معتدل علق عاصم ابو نوح وقال " انا لم اجرب الزواج لكي أقارن أيهما أفضل ولكن جلست مع المتزوج فحدثني بشوق عن حياة العزوبية وجلست مع الأعزب فحدثني بشوق عن حياة المتزوجين"

اقرأ أيضاً :

في اليوم العالمي للزواج.. نجمات ناجحات اخترن العزوبية (صور)

ماذا يحتاج قلبك؟ سؤال تفاعلي .. فكيف أجاب العرب؟