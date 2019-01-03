20 صورة مضللة ستحتاج للنظر إليها مرتين!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( brightside )

من المضحك جداً أن بعض الأشياء العادية يمكن أن تتحول لأغرب الأشياء فقط بفضل صورة ذكية أو صدفة عجيبة ، هنا جمعنا لكم بعض أغرب وأطرف الصور المضللة التي ستستدعيك لتنظر إليها مرتين حتى تتأكد مما ترى ..

1. السيارة التي لا تحب الثلج

2. رجاء لا مزيد من القمصان الحمراء!

3. عن نفسي أنا لن ألمس هذه الباذنجانة

4. ربما فلينستون لم ينهي وجبته

5. مطرقة .. رجاءاً لا تضربني رجاءاً !

6. هذا " الصاح " يستمع إلى بعض الموسيقى الجيدة !

7. هذه الفليفلة تشتاق حقاً لنصفها الأخر !

8. الجمال المشتعل..

9. ورقة شجر الساموراي

10. من سيأكل هذا الظريف

11. اشتري بطة واحصل على كلب من نوع هاسكي صغير هدية

12. الرجل المتلاعب المتحرك

13. بطة نباتية تتخذ وضعية لصورة انستغرام

14.أحبك أمي ..!

15.الأناناس يبدو رائعا أينما كان!

16. الفجل الأبيض جاهز لالتقاط صورة

17. غيمة الجرو السعيد

18. أنت مراقب

19. الرجل الذي يوصل البيتزا جلب لهم هذا القطر الفخم مع وجبتهم الأخيرة !

20. العروس ذات الساقين المخيفتين

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