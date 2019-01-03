بينها غياب التواصل.. 5 أخطاء يقع بها الزوجان في رحلة السفر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لا شيء يضاهي روعة السفر مع شريك الحياة، لقضاء العطلة والاستجمام. فهذا الأمر يحيي الحياة الزوجية، ويعزز مشاعر الحب بين الطرفين. غير أنّ هناك الكثير من الأمور التي تؤثر بشكل سلبي على السفر، الأمر الذي ينعكس على العلاقة بين الزوجين. وفي هذا الصدد، أورد موقع "ماتادور نيت ورك" الإلكتروني 5 أخطاء يرتكبها الزوجان أثناء السفر على النحو التالي:

1- عدم التخطيط المشترك للرحلة

التخطيط المشترك للرحلة من قبل الزوجين هو صمام الأمان الذي يضمن نجاح الرحلة ويحول دون نشوء المشاكل بين الزوجين أثناء السفر.

2- التضارب في الرغبات

لكل طرف رغبة في زيارة أماكن قد لا يرغب الطرف الآخر بزيارتها، الامر الذي يحدث تضارباً في الرغبات، وبالتالي قد يفسد هذا الأمر هدوء السفر بسبب الخلافات التي قد تنشب بين الزوجين.

3- عدم حساب تكاليف الرحلة بدقة

من المهم جداً أن يتشارك الزوجان في احتساب تكاليف الرحلة بشكل دقيق، تجنباً للوقوع بالمشاكل المالية أثناء الرحلة.

4- غياب التواصل بين الشريكين

التواصل الإيجابي بين الطرفين أثناء السفر أمر أساسي جداً، وذلك لتعزيز العلاقة بينهما وبالتالي نجاح الرحلة.

5- مناقشة المشاكل أثناء السفر

إنّ فترة السفر هي للراحة وللاستجمام وللابتعاد عن المشاكل. لذلك، لا يجب على الشريكين مناقشة أي مشاكل في حياتهما، لأن ذلك سيعكر صفو الرحلة برمتها.

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