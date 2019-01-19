"الكلب باشا" من سلالة نادرة.. هدية الرئيس الصربي لـ"بوتين"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

فاجىء الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الخميس، نظيره الروسى فلاديمير بوتين، بهدية غير متوقعة، وذلك فى مستهل زيارة رسمية يجريها بوتين إلى صربيا لمدة يوم واحد، والهدية هى كلب صغير "جروًا" يبلغ من العمر 4 أشهر، من نوع "راعي شاربلانين"، أطلق عليه اسم "باشا".

والكلب "باشا"، الذى قدمه الرئيس الصربي، إلى بوتين، معروف بمقاومته للبرد وقوته فى التصدي للذئاب والدببة، وسميت هذه السلالة من الكلاب نسبة إلى جبال شار بلانينا فى جنوب إقليم كوسوفو وميتوهيا الصربي المتمتع بالحكم الذاتى.

وقام الرئيس الروسىي مع نظيره الصربي بجولة داخل سيارة ليموزين روسية من نوع"Aurus" ، ثم وصل الرؤساء إلى مبنى الغرفة الصربية، حيث تجري المفاوضات "الروسية – الصربية"، حيث من المتوقع أن يتم التوقيع على أكثر من 20 وثيقة ثنائية تغطي مجالات السياسة الخارجية والطاقة والتعاون الصناعي والبنية التحتية للسكك الحديدية والحماية الاجتماعية والتعليم والتقنيات الرقمية والابتكارات وأبحاث الفضاء.

ومنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صربيا، خلال هذه الزيارة نظيره الصربي الكسندر فوتشيتش، وسام "ألكسندر نيفسكي"، لمساهمته الكبيرة فى تطوير التعاون بين البلدين، كما تم توقيع اتفاقات بقيمة 200 مليون يورو قابلة للزيادة حتى 600 مليون يورو.

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