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بيل غيتس يثير ضجة بصورة له أمام مطعم.. هكذا ظهر "الملياردير"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة لمؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، أثناء انتظار دوره أمام مطعم للوجبات السريعة. وبدا غيتس واقفاً في الصف ويضع يديه في جيبيه كأي زبون لهذا  المطعم.

وشارك موظف شركة مايكروسوفت السابق مايك غالوس الصورة عبر صفحته على "فيسبوك"، وجاء في تعليقه عليها: "هكذا تماماً يتصرف الأغنياء الحقيقيون".

وأثار هذا التعليق ضجة كبيرة حيث شاركه أكثر من 8 آلاف مستخدم عبر "فيسبوك". كذلك، فقد أثنى روّاد "تويتر" على سلوك غيتس، مؤكدين أنه "يتصرف مثل الناس العاديين".

ويتميز بيل غيتس بتواجده الدائم في الأماكن العامة، خصوصاً مطاعم الوجبات السريعة التي تقدّم البرغر التي يحبها جداً. ومع هذا، فإنّ الملياردير الشهير معروف بتبرعاته بمبالغ طائلة للأعمال الخيرية.

 

 

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