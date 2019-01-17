الحب يجمع بين جدة ومراهق بالزواج

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ليس المرة الأولى التي نسمع فيها أن الحب يمكن أن يجمع بين إثنين مختلفين إذ جمع الحب بين جدة تبلغ من العمر 72 عاماً وشاب مراهق يبلغ من العمر 19 و يصغرها بـ 53 عاماً بالزواج وأكدت الجدة أنها سعيدة بهذا الزواج كما أوضحت أن أصغر حفيد لها يعيش معهما ويبلغ من العمر 3 سنوات.

وكان كل من ألميدا وغاري هاردويك قد تزوجا في عام 2016، بعد أسبوعين من تعارفهما في جنازة ابنها روبرت الذي فارق الحياة عن عمرها يناهز 45 عاما.

وخلال إطلاقها، مؤخرا، لبرنامج حواري على يوتيوب يحمل اسم "حديث الفتيات" Girl’s Talk، قالت ألميدا إن زواجها الأول دام نحو 43 عاما، لكنها كانت تفتقد فيه إلى الرومانسية والسعادة على عكس زواجها الثاني من هاردوديك البالغ من العمر 19 عاما.

وأشارت ألميدا إلى أن الهدف من برنامجها هو تقديم النصائح للفتيات من أجل حياة زوجية سعيدة، واصفة زوجها الثاني بأنه "توأم روحها"، وفقا لما ورد في صحيفة "نيويورك بوست". ، ويذكر أن ألميدا أنجبت 4 أولاد من زوجها الراحل

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