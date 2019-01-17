وأخيراً.. علماء يكشفون السر وراء خطوط الحمار الوحشي

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت مجموعة من الباحثين السر وراء خطوط الحمار الوحشي، موضحين أنّ "الأبحاث أظهرت أنها تردع ذباب الحصان الممتص للدم".

وكان هناك اعتقاد سائد أنّ الخطوط السوداء والبيضاء لدى الحمار الوحشي موجودة بغرض التمويه، وقد استخدمت العديد من القبائل البدائية حيلة الخطوط البيضاء والسوداء غير المنتظمة، المستوحاة من الحمار الوحشي، الأمر الذي يبعد عنهم الحشرات ويمنع اللدغات المؤلمة التي تسببها الطفيليات الممتصة للدماء.

وخلال دراستهم، قام الباحثون من جامعة "Eotvos Lorand" في بودابست، برسم خطوط بيضاء على دمى عارضة، شبيهة بتلك المستخدمة من قبل الشعوب القبلية في جميع أنحاء العالم. وبناء للملاحظة، رأى الباحثون أنّ "الذباب ظل بعيداً ولم يقترب من الدمى، كما هو الحال بالنسبة للحمار الوحشي".

وفي هذا الإطار، أكد الباحثون في مجلة الجمعية الملكية أن "نموذج الدمية البشرية بني اللون كان أكثر جاذبية للحشرات بنحو 10 مرات، مقارنة بالنموذج البني ذي الخطوط البيضاء".

وأوضحوا أنّ "الثدييات الأكثر لفتاً للأنظار، الحمر الوحشية، تمتلك نمطاً مميزاً في أجسادها يقلل من جاذبيتها لذباب الخيول"، مشيرين إلى أنه "الرسوم المخططة يمكن أن تعمل مثل تلك التي يستخدمها الأفارقة والأستراليون، على ردع الذباب وبالتالي تقليل التهيج وانتقال الأمراض".

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