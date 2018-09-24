شقيقان بريطانيان يجنيان الملايين من تجارة "الذباب"!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تكمن العبقرية في أن ترى أنت ما لا يراه غيرك، تفاصيل صغيرة تصنع فرقا في حياتك وحياة الآخرين، كيف وأين تجد هذه التفاصيل، الأمر يتعلق بك أنت وبمدى قدرتك على تبني وجهة نظر مختلفة.

ومن تلك التجارب الفارقة أن أطلق شقيقان بريطانيان مشروعا غير مألوف للاستفادة من البروتين الموجود لدى الذباب في صناعة غذاء الحيوانات، وهو ما أدر عليهم ملايين الدولارات بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ويملك الشقيقان جيسون وديفيد درو شركة "أغري بروتين" ومقرها في جنوب أفريقيا، حيث تجعل الذباب يضع مئات الملايين من بيضه على بقايا الطعام بشكل يومي، ومن ثم تُباع اليرقات كعلف للحيوانات. وتشير الشركة إلى أن وجبة اليرقات تعد بديلاً صديقاً للبيئة لوجبات السمك.

ونقلت "سي إن إن" عن المدير التنفيذي للشركة جيسون درو قوله: "نأخذ بقايا الطعام ونحوله إلى منتجاتنا الثلاثة، أحدها البروتين". وبالنسبة لما تبقى، فهو عبارة عن علف حيواني مصنوع من الزيت المستخرج من اليرقات، بالإضافة إلى أسمدة مصنوعة من مزيج اليرقات وسماد الحديقة.

ويقول مؤسسو الشركة التي تأسست عام 2008 أنها جمعت 105 ملايين دولار هذا العام، بينما تُقدر قيمتها بأكثر من مائتي مليون دولار.

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وأدرك جيسون أن اليرقات تشكل مصدراً للبروتين غير المستغل، بعدما عاين بقايا الطعام التي يحيط بها الذباب، وبدأ الشقيقان بالشعور بالدهشة من الحشرات، منذ استخدامهما الذباب واليرقات للصيد في منزل أجدادهما في إنكلترا.

ورغبة منهما في جعل الإمدادات الغذائية مستدامة بيئياً، بدأ الثنائي بالبحث عن العلم من وراء تأسيس مزارع للحشرات. وأطلقا على المشروع اسم "إعادة تدوير المغذيات"، كونهما يعيدان تدويرها لتتحول لبروتين طبيعي للدجاج والأسماك.

وتضم الشركة اليوم مصانع ذباب في مدينتي كيب تاون ودربان، وتحتوي كل منهما على 8.4 مليار ذبابة، كما تستهلك 276 طناً من مخلفات الطعام يومياً. ويشار إلى أن الذباب يضع نحو 340 مليون بيضة على النفايات كل يوم.

وتلقى الشقيقان منحتين من مؤسسة بيل ومليندا غيتس، وذلك لمساعدتهما في تمويل أبحاثهما. كما واجها بعض الصعوبات الكبيرة في مشروعهما، مثل إتقان الأساليب اللازمة لزيادة عدد اليرقات وإبقائها على قيد الحياة لفترة كافية، بالإضافة إلى إبقاء المصاريف المالية تحت السيطرة في الوقت الذي حاولا فيه تطوير الشركة.

والعام الماضي، وقعت الشركة التي يعمل بها 145 موظفا، عقداً بقيمة 10 ملايين دولار مع الشركة الهندسية "Christof Industries"، وذلك لإنشاء 100 مصنع للذباب في جميع أنحاء العالم بحلول العام 2024. وتخطط الشركة لطرح منشآتها في آسيا، الشرق الأوسط، أوروبا والولايات المتحدة.

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