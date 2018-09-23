فيديو: آيس كريم يمنع تناوله ممن هم دون الـ18وكل على مسؤوليته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ليس هناك ألطف أو أكثر متعة من تناول كوب من البوظة أو "الآيس كريم" بمعية صديق أو أكثر، لكن أن تتحول تلك التجربة الى تحدٍ لشروط البقاء؟ فهذا ما يبعث على الإستغراب حقا.

إذ صرح صاحب محل Aldwych لصنع المثلجات والقهوة بأنه سيقوم بتحضير "أخطر طبق مثلجات في العالم" على حسب تعبيره، ويجب أن يكون عمرك 18 سنة أو أكثر حتى يتسنى لك تجربتها، وحتى وإن كنت شخصاً بالغاً يجب عليك أن توقع على تنازل يحذّر من مخاطر هذه المثلجات التي تتضمن "خطر التعرض لإصابة، أو مرض، وحتى احتمالية الموت".

يقول الصانع الإيطاي لهذه المثلجات الحمراء المخملية المسماة بـ"أنفاس الشيطان" وباللغة الإيطالية Respiro Del Diavolo، بأنها حارة أكثر بـ500 مرة من صلصة الـ"تاباسكو" الشهيرة والمصنوعة من نوع من الفلفل الحار يسمى "كاورلينا ريبر"، الذي حقق رقماً ضخماً على مقياس "سكوفيل" لتقدير مدى تأثير الفلفل الحار.

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ويقال أن هذه المثلجات حارة لدرجة أنه يجب على طاقم العمل ارتداء قفازات قبل أن يلمسوها. أبقى المالك على سرية الوصفة اللازمة لتحضير هذا النوع من المثلجات وقال عنها بأنها ”وصفة عائلية سرية يعود تاريخها إلى عام 1936".

للعلم فإن الطعام الحار يكتسب مذاقه المميز هذا عبر مكون يدعى الـ"كابسيسين" الذي يعمل على شكل أداة تطورية تحمي بها بعض النباتات نفسها وتبعد عنها الآكلين المحتملين عبر التسبب لهم بآلام فظيعة، عند تناول طعام حار على غرار الفلفل؛ يقوم (الكابسسين) بالارتباط بمستقبلات الألم الموجودة على عصب يدعى TRPV1، وهي نفس الطريقة التي يرسل فيها المذاق الحار اللاذع إشارات إلى الدماغ عبر مسار الألم نفسه، وبذلك تشعر بأن لسانك يحترق بالفعل.

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