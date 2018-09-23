أغلى فطيرة في العالم.. خمن مكوناتها وسعرها؟

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة

يمتليء العالم بكثير من الأمور الغريبة التي تخص الطعام، مثل "الأيس كريم" التي وصل سعارها إلى مبالغ خيالية، وتلك التي اشتهرت باللون الأسود، لكن أخر هذه الصيحات الغذائية هو ابتكار أغلى فطيرة في العالم بمكونات خيالية لن تخطر ببالك نظرا لندرتها..

في التفاصيل، يقوم أحد المطاعم في "مدينة مانشستر" الإنكليزية بتقديم هذه الفطيرة التي يبلغ ثمنها 1300 دولار أمريكي، والتي اخترعها الطاهي البارز "ماتيو داونز".

ومن مكونات الفطيرة: جراد بحر اسكتلندي، وكافيار روسي، ونبات الكمأ، وبلح البحر الاسكتلندي، وكذلك سرطان البحر المميز. ولإضافة نكهات ذات طعم خاص لتلك الفطيرة، قام داونز بتزيين الفطيرة بجبن كريمة وكافيار الحيتان البيضاء.

وتفوقت تلك الفطيرة على نظيرتها التي سبق للمطعم نفسه أن قدمها لرواده عام 2009 بسعر بلغ حينها 1100 دولار أمريكي..

اقرأ أيضا:

بوتين والرئيس الصيني يعدان فطائر بنفسيهما

