بوتين والرئيس الصيني يعدان فطائر بنفسيهما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

استعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ مهاراتهما في الطهي، بعد أن أجريا محادثات في مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا.

وارتدى كل منهما مئزر المطبخ، وقام بوتين وشي بقلي الفطائر الروسية التقليدية، المعروفة باسم "بليني"، وتذوقاها مع المأكولات البحرية الشهية بما في ذلك الكافيار الأحمر والأسود.

وأظهر بوتين لشي طريقة وضع العجينة في المقلاة وتقليب الفطائر وفي وقت لاحق دعاه لتذوق الفطائر بعد إضافة الكافيار الروسي.

وصل الرئيس الصينى شى جين بينج، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة فلاديفوستوك الروسية، لحضور الدورة الرابعة من المنتدى الاقتصادى الشرقي، التى تنعقد على مدار يومين.

وذكرت وسائل إعلام صينية اليوم أن هذه هى المرة الأولى التى يحضر فيها رئيس الدولة الصينى المنتدى الاقتصادى الشرقى، الذى اقترحه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى عام 2015.

ومن المقرر أن يحضر الرئيس الصينى عدة فعاليات ثنائية ومتعددة الأطراف خلال زيارته لروسيا، من بينها الاجتماع الثالث للرئيسين الصينى والروسى هذا العام، فضلا عن توقيع وثائق، واجتماع مشترك مع الصحافة، مع إلقاء خطاب خلال الاجتماع السنوى للمنتدى.

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