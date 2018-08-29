الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقيل 15 جنرالا من مناصبهم

... السيسي يعفي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الاثنين قرارا بإعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة من منصبه، على خلفية جدل حول تصريحات أدلى بها الاخير حيال حجم الفساد في مصر

... رئيس الوزراء العراقي يعزل 36 قائداً عسكرياً في سعيه إلى محاربة الفساد أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أوامر بإعفاء ستة وثلاثين قائداً عسكرياً من مناصبهم وإحالة عشرة آخرين إلى التقاعد.

... بالفيديو: فتاة روسية تطرح الرئيس بوتين أرضا! استغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فترة إجازته الشتوية بمناسبة أعياد الميلاد في ممارسة رياضته المفضلة منذ الصغر، الجودو، وذلك بعدما ارتدى زي الكيمونو وتدرب مع الفريق الوطني.

... الإعصار "لين" يزحف نحو هاواي ويهددها برياح وأمواج شديدة يواصل الإعصار لين زحفه نحو ولاية هاواي الأمريكية في حين هطلت أمطار غزيرة على كبرى جزر الولاية وسط مخاوف من الرياح العاتية والأمواج الخطيرة..

... تظاهرات في كوستاريكا دعماً لمهاجري نيكاراغوا خرج نحو ثلاثة آلاف كوستاريكي إلى شوارع العاصمة، سان خوسيه، يوم أمس، دعماً لمهاجري نيكاراغوا الذين فروا من بلادهم بسبب الأزمة السياسية المستمرة هناك