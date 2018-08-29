الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقيل 15 جنرالا من مناصبهم
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً بإعفاء 15 جنرالا من مناصبهم في وزارات الطوارئ والداخلية ودائرة السجون الاتحادية ولجنة التحقيقات.
ومن الجنرالات الذين طالهم المرسوم، نائب وزير الطوارئ فلادلين أكسيونوف، ومسؤولين رفيعي المستوى في مختلف الأقاليم الروسية.
وأقيل بهذا القرار رئيس الهيئة العامة لوزارة الطوارئ في مقاطعة تومسك، شرقي البلاد، ميخائيل بيغون الذي رُفعت ضده دعوى قضائية بتهمة الفساد.
كما عين بوتين رؤساء جدداً في مؤسسات تابعة لأجهزة أمنية في مناطق متفرقة.
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