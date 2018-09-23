بالفيديو: ممثلة روسية شهيرة تصفع إحدى المشاهدات بعد نقاش حاد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

صفعت النجمة السينمائية الروسية، إيفيلينا بليدناس، إحدى المشاهدات في برنامج حواري تلفزيوني يبث على الهواء "توك شو" على وجهها مرتين. وذلك بعد أن انتقدتها الأخيرة واتهمتها بتعريض نفسها وجنينها المنتظر للخطر بسبب حملها في جنين من المحتمل أن يُصاب بعد ولادته بداء "متلازمة داون"، والمعروف أيضاً باسم "العته المغولي".

وبحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية التي نشرت الخبر أمس، حلَّت بليدناس ضيفة على البرنامج الحواري "لايف"، للحديث عن حملها الحالي وهي في الـ49 من عمرها، إلى جانب أمور حياتها الشخصية الأخرى. ومن المعروف أن بليدناس لديها ابنان أصغرهما عمره 6 سنوات ومُصاب بداء "متلازمة داون".

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وطلبت إحدى المشاهدات توجيه سؤال إلى بليدناس، وسألتها: "هل ستلدين طفلاً آخر مصاباً بداء متلازمة داون؟ لا أحد بحاجة لذلك الطفل، لا المجتمع ولا أنتِ".

وظهر وجه بليدناس في شريط الفيديو ينقلب إلى اللون الأحمر إزاء حديث المشاهدة التي اعتبرته تبجحاً وتدخلاً في خصوصياتها وحاولت مقاطعة المشاهدة، ولكن من دون جدوى. ولم تتمالك بليدناس نفسها، فما كان منها إلا أنها نهضت من مقعدها على نحو فجائي وتوجهت إلى المشاهدة وكالت لها صفعتين على وجهها.

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