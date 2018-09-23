كارثة في أمريكا: طبيب يغتصب مئات الفتيات بمساعدة صديقته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أقدم طبيب جرّاح وصديقته على اغتصاب عدد من النساء بعد تخديرهن، وسط الاشتباه في وقوع مئات الضحايا في فخ الثنائي. الجرّاح غرانت ويليام روبيشو يبدو جذابا عندما يظهر في برنامج المواعدة على تلفزيون الواقع، لكن الحقيقة مغايرة للصورة، إذ تقول الشرطة إنه مغتصب، وترجح وقوع مئات الفتيات في شركه وفقا لـ"CNN" عربية.

تم مؤخرا اعتقاله مع صديقته وشريكته في الجرائم "سيريسا رايلي" وتضيف الشرطة: "نعتقد أن المتهمين استخدما مظهرهما الحسن وجاذبيتهما لاستقطاب الضحايا المحتملين من دون أي ممانعة".

كما اتهم الشريكان "رايلي وروبيشو" بجعل إمرأة أخرى تتناول عقار "روهيبنول"، إذ كانا يستخدمان التخدير لجعل النساء يفقدن وعيهن، ثم يقومان باقتياد الضحايا الى شقتهما لتتم هناك عملية الإغتصاب.

محامي المتهمين، قال إنهما لم يقوما بأي عمل إجرامي والنشاطات الجنسية الواقعة كانت تتم بالتراضي، لكن الشرطة تقول إن أدلة بالفيديو تظهر جانبا آخر، والكثير من النساء في هذه الفيديوهات لم يبدين الموافقة.

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الشريكان اتهما أيضا بالمتاجرة بالكوكايين عن قصد وحيازة مخدر الـ"إل أس دي" القوي، وحبوب أكستاسي و"جي إتش بي" المعروف بـ"مخدر المغتصب" والذي يبدو أنهما استخدماه أيضا.

"لورين هايدن" وهي إحدى الضحايا تقول: إنها قابلت الطبيب عبر تطبيق "تندر" وقام بمهاجمتها، وأضافت: "أخذني الى حوض السباحة في منزله وبدء يتعامل معي بأسلوب غرائزي بحت". وبعد انتشار نبأ اعتقاله اتصلت "هايدن" بالشرطة، وأبلغت هي بدورها عن محاولته اغتصابها.

وقال المحققون إن أمر هذين الشريكين كشف منذ عام 2016 عندما استعادت امرأة وعيها وبدأت بالصراخ في الشقة، إلا أن الإعتقال لم يتم حتى عام 2018.. فلماذا التأخير؟

أجابت الشرطة بالقول إنها لم تكن تملك الأدلة الكافية، أما الآن الأمر تغير. وبعد أن حصلت على مذكرة تفتيش عثر الضباط والمحققون عل أكثر من 1000 تسجيل مصور على هاتف الطبيب "روبيشو" تظهره وهو يقوم بعملية الإغتصاب وأحيانا ما تكون شريكته ضمن الإطار وهي تمارس الفعل الفاحش مع إمرأة أخرى.

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مصدر الصورة: "CNN" عربية.