"أسقف هندي" متهم بإغتصاب راهبة مرات عدة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -



تكاد أخبار التحرش والاعتداء الجنسي أن تتحول إلى جزء من الحياة اليومية في بلدان عدة، ولا تزال تشغل تلك الحوادث بال المنظمات التي تسعى لمواجهتها والتعامل معها بكل حزم، مؤخرا اعتقلت الشرطة في ولاية كيرالا الهندية أسقفا كاثوليكيا بتهمة اغتصاب راهبة 13 مرة في الفترة ما بين 2014 إلى 2016. وأودعت المرأة، البالغة من العمر 44 عاما، شكوى في يونيو/ حزيران تقول فيها إن الكنيسة الكاثوليكية لم تتحرك على الرغم من شكواها المتكررة، وفق موقع "BBC"..

وأدت هذه الشكوى إلى خروج الراهبات في مسيرة مساندة لزميلتهن، وأثارت استياء الأقلية المسيحية في الهند، وقال مسؤول في الشرطة المحلية للخدمة الهندية في "بي بي سي" إن فرانكو مولاكال، البالغ من العمر 54 عاما، اعتقل الجمعة بعد استجوابه لمدة 3 أيام، وسيحال الأسقف، الذي ينفي التهم الموجة له، الخميس إلى المحاكمة..

ينتمي "مولاكال" إلى أبرشية جالاندار في ولاية البنجاب شمالي البلاد. أما الراهبة فتنتمي إلى "إرساليات المسيح" وهي طائفة في "كيرالا" تتبع أبرشية جالاندار، وتقول إن الاغتصاب وقع عندما كان الأسقف يزور الدير الذي كانت تقيم فيه في مدينة "كاتايام" في كيرالا..

ولم تتحدث الراهبة إلى وسائل الإعلام ولكنها وجهت رسالة مفتوحة إلى الفاتيكان وإلى ممثل البابا في العاصمة الهندية دلهي، مطلع هذا الشهر. وتقول إنه هذه هي الرسالة الرابعة التي وجهتها إلى "الفاتيكان"، وجاء في رسالتها: "نتعرض للإهمال من كل الجهات. نشعر أن الكنيسة الكاثوليكية لا تنشغل إلا بالقساوسة الرجال. نود أن نعرف ما تقوله الشريعة في إنصاف الراهبات والنساء"..

اقرأ أيضا:

التحرش الجنسي كيف يبدو في جميع قارات العالم "أرقام وإحصاءات"