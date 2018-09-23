شاب جزائري ينظم أغرب عيد ميلاد في العالم.. لكن الشرطة توقفه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

هل فكرت يوما بتوجيه دعوة لعدد كبير من الناس ربما لا تعرفهم شخصيا للاحتفال بعيد ميلادك، إنها فكرة جريئة حقا تستدعي الكثير من التحضيرات، لكن أولا من اللازم أن تفكر في العنصر الأمني لأن التجمع الجماهيري يستدعي الموافقة الأمنية، وإلا ستقع في الكثير من المشاكل.



في نفس السياق، تمكن شاب جزائري يبلغ من العمر 21 عاما، من جمع آلاف الأشخاص في ساحة رياض الفتح (مقام الشهيد) وسط العاصمة الجزائرية، وذلك بعدما دعاهم إلى الاحتفال بعيد ميلاده عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، وتناقل رواد التواصل الاجتماعي الفيديوهات التي نشرها اليوتيوبر المدعو "ريفكا" لجماهير شبابية غفيرة جاءت من مختلف الولايات الجزائرية، بعدما لبوا دعوته في الساعة والمكان الذي حدده.









وتدخلت الأجهزة الأمنية الجزائرية أثناء التجمع الجماهيري الذي حضره 10 آلاف شخص لتفريق الجموع، قبل أن تقتاد الشاب إلى التحقيق، وبعد إطلاق سراحه شكر الشاب "ريفكا" جميع من حضروا وقال إنه لم يتوقع حضور هذا العدد الكبير، مضيفا أنه ليس فرحا بعيد ميلاده، لأن بعض الشبان جاؤوا من أجل معاكسة الفتيات والقيام بسرقات واعتداءات مما تسبب ببعض الجرحى.

وأشار الشاب الجزائري إلى أن الشرطة فرقت التجمع لدواع أمنية، ووعدته بتنظيم حفل عيد ميلاد خلال أسبوع، لكن بعد توفير الأمن له، يذكر أن الشاب "ريفكا" يشتهر بنشر مقاطع فيديو فكاهية، ويتابعه عدد كبير من المتابعين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.



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