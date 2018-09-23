مستشفى بريطاني يتعرض لإنتقادات لاذعة.. بسبب جثت الموتى

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -



في دولة مثل بريطانيا، تفاخر بتطور خدمات الرعاية الصحية العامة فيها، جاءت مؤخرا نتائج التحقيقات عكس المتوقع حيث ظهر مستشفى "ورسيستير شاير الملكي" في صورة غير المألوف، حيث أثرت على الصورة الزاهية للمستشفيات البريطانية..



في التفاصيل، تعرض مستشفى "ورسيستير شاير الملكي" في بريطانيا للانتقاد الشديد، بعدما وردت أنباء تفيد بمعالجة العديد من المرضى في غرفة يتم فيها الاحتفاظ بجثث الموتى، واعترفت إدارة المستشفى بأن بعض المرضى يخضعون للعلاج في غرفة تستخدم للاحتفاظ بجثث الموتى أثناء توديع أقاربهم لهم، وخاصة عند امتلاء عنابر وغرف المستشفى وعدم وجود أي شواغر فيه، وأضافت إدارة المستشفى بأن هذه الإجراءات يتم اتخاذها منذ أكثر من عام لأن قسم الطوارئ عادة ما يكون مكتظاً بالمرضى، بحسب ما نقلت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية..

غير أن منتقدي الإجراء قالوا بأن الغرف ليست مناسبة لعلاج المرضى لأنها مخصصة للاحتفاظ بالجثث، ولا تحتوي على أنابيب أوكسجين، وذكر عامل المستشفى الذي أبلغ عن المخالفة، بأن الحجرة المذكورة تسمى حجرة المشاهدة، وهي مخصصة للاحتفاظ بالموتى ليلقي عليهم ذويهم نظرة الوداع، قبل نقلهم إلى حجرة التبريد..



وأضاف العامل بأن المرضى قد يكونون عرضة لالتقاط العدوى بعد استخدامها لوضع جثث أشخاص توفوا بأمراض وبائية خطيرة..

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