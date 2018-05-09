"مستشفى القطار" لعلاج المرضى في الهند

أخبار الآن | نيودلهي - الهند (سعد النعواشي)

يقطع قطار آلاف الكيلومترات متنقلاً بين المدن الفقيرة في الهند، من أجل تقديم الخدمات العلاجية عبر عيادات متنقلة. تمكن خلالها هذا القطار من علاج نحو مليون ومئتي ألف مريض.



هذا القطار الظاهر في الصورة .. ينتظره أغلب سكان مدن الهند الفقيرة .. ليس للسفر على متنه وإنما لتلقي الخدمات العلاجية عبر عيادات متنقلة، تقدم ما بوسعها لمد يد العون والمساعدة لهؤلاء المحتاجين.

هذا المستشفى المتنقل تم إنشاؤه بسبب ما تعانيه الهند من افتقار للخدمات الصحية العلاجية، لتشمل أعدادا أكبر من السكان الفقراء عبر عيادات متنقلة، ويبلغ عمر هذه المبادرة سبعة وعشرين عاماً، قطع خلالها القطار الآلاف من الكيلومترات، مقدما الخدمات العلاجية إلى نحو مليون ومئتي ألف مريض، حيث يقدم خدمات طبية متكاملة بما فيها العمليات الجراحية التي تجرى مجانا، ويعمل بالمستشفى المتنقل عشرون موظفا، أما الاطباء فهم متطوعون ويتغيرون بصورة دورية.

الميزانية السنوية لهذا المشروع تبلغ مئة وثلاثة وخمسين ألف دولار، يوفرها مانحون أجانب وهنود، مقابل علاج الفقراء والمحتاجين في المناطق الريفية.

هذه المبادرات الإنسانية تلف بوشاحها الخدمي النابض من قلوب صادقة وسخية مدن الهند الفقيرة لمساعدة المحتاجين، ليكونوا بصحة جيدة قدر الإمكان رغم الظروف القاسية التي يمرون بها.

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