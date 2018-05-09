مسن برازيلي يحقق حلمه برقص الباليه

أخبار الآن | برازيليا - البرازيل - (رويترز)

لا تقتصر دروس الباليه على الفتيات الصغيرات وحسب ..مثلما كان يعتقد البرازيلي إيليو هاوس الذي يبلغ من العمر 80 عاماً، فهو يتلقاها منذ 5 أعوام في أحد المراكز المتخصصة في ريو دي جانيرو.

وبعد أن تقاعد هاوس فإنه يمضي ما يصل إلى 6 ساعات يومياً يمارس فيها الباليه ورياضات أخرى تكسب الجسم مرونة وتمنحه حيوية.

يقول إيليو هاوس: "اخرج من المنطقة التي تشعر فيها بالارتياح، لا تلتفت لمكانتك الاجتماعية، تواضع وابدأ من الصفر مثل شخص يتعلم، إنها فرصة رائعة للتعلم، من الجيد جداً أن تتمكن من التعلم وأنت في الثمانين من العمر، أنا استغل هذه الفرصة".

يقول هاوس إنه إذا كان يستطيع أن يفعل ذلك فبوسع أي كان أن يفعله أيضاً، موضحاً أن الأمر يتعلق برغبة المرء في تغيير طريقة تفكيره.

وفي حين يتلقى هاوس دروساً خاصة، فإنه يشارك أيضاً في صفوف جماعية مع راقصين أصغر عمراً.



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