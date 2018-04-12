عزيزي الرجل.. مستواك التعليمي يحدد مدى سعادتك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



نصيحة لكل رجل.. إذا أردت أن تكون سعيدا عليك بتحسين مستواك العلمي ، فقد كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة أكسفورد البريطانية أن السعادة بالنسبة إلى الرجال ترتبط بمدى تقدّمهم التعليمي مقارنة بآبائهم ، في حين لا تتأثر النساء كثيراً إذا ما فشلن في تحقيق ذات نجاح الآباء التعليمي.



وقال الباحثون إن الرجال الذين لم يصلوا إلى ذات الدرجة العلمية للآباء يخشون من التعرّض للطلاق أو الفشل في حياتهم الزوجية.

وأظهرت الدراسة أن 75% من الرجال الذين وصلوا إلى مستوى تعليمي متوسّط ، في حين وصل آباؤهم إلى مستوى تعليمي عالٍ كانوا أكثر عرضة للحزن والقلق مقارنة بأقرانهم الذين حقّقوا مستوى تعليمياً أعلى.

وحلّل خبراء قسم السياسة الاجتماعية في الجامعة بيانات نحو 50 ألف شخص من نحو 27 دولة أوروبية؛ للتعرّف على مدى تأثير النجاح الأكاديمي في رفاهية الشخص النفسية، بحسب تقرير لمجلة التايمز البريطانية.

وصنّف الباحثون مؤهّلات المشاركين في الدراسة إلى مرتفع ومتوسط ومنخفض، وكلما أظهر المشاركون تحسّناً عن مستوى آبائهم انخفض مستوى الحزن والقلق لديهم، وعندما ينخفض مستواهم عن آبائهم يحدث العكس تماماً.

وعُرضت الدراسة خلال المؤتمر السنوي لجمعية "علم الاجتماع البريطانية" بجامعة "نورثمبريا" في المملكة المتحدة.

ويقول مؤلّفو الدراسة: "تشير نتائج دراستنا إلى أن دور الأصول الاجتماعية يكون أكثر ظهوراً عند الرجال مقارنة بالنساء".



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