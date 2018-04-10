فيديو يحبس الأنفاس.. شابان ينهالان ضربا على مسن برومانيا

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة



تنتشر ظاهرة العنف في بلدان كثيرة من دول العالم، وأسوء الحالات التي تحصل في الأماكن العامة بحق المسنين، مؤخرا هز مقطع فيديو مروع جدا رومانيا ومواقع التوصل الاجتماعي، اذ تعرض مسن للإعتداء والضرب برومانيا.، هذا الفيديو تم تداوله بشكل كثيف عبر وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الإجتماعي..

في التفاصيل، رصدت كاميرات المراقبة داخل محطة أنفاق بمدينة رومانية، كيف تم الاعتداء على رجل ستيني يدعى "ديميتري نيكولاي" بالضرب والرفس بمدينة ترانسيلفانيا، وفق صحيفة "دايلي ميل"..

وصرح "نيكولاي" الذي نقل إلى المستشفى: "علي أن أعمل من أجل تحصيل لقمة العيش.. عندما سألته عن المال الذي يدين به لي ضربني... لم أستطع الدفاع عن نفسي". وبعد إجراء تحقيق في الحادث، تبين أن المشتبه بهما تتراوح أعمارهما بين الـ 18 و23 عاما، تعمدا ضرب الرجل العجوز بكل قساوة، في الوقت الذي طال صاحب العمل بحقه في الحصول على أجره لتغطية ضرورياته اليومية، لكن صاحب العمل رفض ذلك وهاجمه بمساعدة صديق له.. وهو السلوك الذي اعتبر عدوانيا في حق هذا الرجل!



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