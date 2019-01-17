أمريكي يستأجر منزلا لـ"قطتَي" ابنته بـ1500 دولار شهريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قام رجل من ولاية كاليفورنيا الأمريكية باستئجار شقة، بكلفة 1500 دولار في الشهر، لهرتي ابنته بعدما أصبح غير قادر على الاحتفاظ بهما في شقته.

وأوضح الرجل تروي غوود، البالغ من العمر 42 عاماً، أنه انتقل للعيش أخيراً في شقة جديدة حيث اكتشف أنه من غير المسموح له الاحتفاظ بالهرتين اللتين تبناهما لابنته فيكتوريا أميث، البالغة عمرها 18 عاماً، والتي تدرس في كلية بعيدة عن المنزل.

واللافت أن الرجل قال إنه توصّل الى حلّ لهذه المشكلة، إذ أقدم على استئجار شقة صغيرة للهرتين كي تعيشا فيها.

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