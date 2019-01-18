مايكروسوفت تبني منازل للمشردين في ولاية أمريكية بكلفة ضخمة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تعتزم شركة مايكروسوفت إنفاق 500 مليون دولار لبناء مساكن منخفضة الكلفة، والمساعدة في الحد من مشكلة المشردين في منطقة سياتل الأمريكية، في ظل أزمة المساكن في المنطقة، والتي تستنزف أموال السكان من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط.



وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن نصف هذا المبلغ سيُنفق على دعم بناء مساكن لأصحاب الدخل المحدود في مقاطعة كينغ، واستثمار 225 مليون دولار لدعم بناء وصيانة المساكن للمحتاجين من أصحاب الدخل المتوسط. وسيستخدم 25 مليون دولار، لحل مشكلة المشردين في منطقة سياتل الكبرى.



وأشارت الوكالة إلى أن مدن منطقة بوغيت ساوند، في ولاية واشنطن ومنطقة سان فرانسيسكو باي، شهدتا في السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا في أسعار وإيجارات المساكن بسبب الزيادة السكانية في هذه المدن، بعد توسع شركات التكنولوجيا فيها، واستقدام العمال والموظفين من خارجها.



وفي الوقت الذي يمكن فيه للموظفين أصحاب المداخيل المرتفعة العاملين في شركات مثل مايكروسوفت، وأمازون، وألفابيت التي تملك غوغل تحمل كلفة السكن المرتفعة، فإن العاملين خارج قطاع التكنولوجيا يعانون في مواجهة ارتفاع تكاليف السكن. كما أدى ارتفاع الإيجارات إلى زيادة ظاهرة المشردين.



ومن ناحيتها ذكرت شركة مايكروسوفت أن هدفها الرئيسي هو التحرك بأسرع ما يمكن من خلال الاستثمارات الموجهة التي سيكون لها تأثير واسع النطاق، مضيفةً "المعلمون، والممرضون، وعمال الطوارئ، والكثيرون ممن يشغلون وظائف رئيسية في المؤسسات غير الربحية، ومؤسسات الأعمال، وشركات التكنولوجيا، يبدأون وينهون أيام عملهم بقطع مسافات طويلة" تفصل بين مساكنهم وأماكن عملهم".

إقرأ أيضا:

آبل توقف تعاملاتها مع شركة "كوالكوم"