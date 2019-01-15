آبل توقف تعاملاتها مع شركة "كوالكوم"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شركة آبل أن شركةَ أشباه المُوصلات الأمريكية "كوالكوم"، رفضت توريدَ الرقائق التي تُـنتجها وتستخدمها "آبل" في هواتفها الذكية "آيفون" خلال العام الماضي.

وتأتي هذه الخطوة كردٍ على دعوى قضائية أقامتها آبل ضد "كوالكوم عام 2017 بسببِ نزاع بشأنِ حقوق الملكية الفكرية لبعضِ التقنيات.

كانت "كوالكوم" قد ذكرت في أكتوبر الماضي أنها أجرت بالفعل اختبارات للرقائق ووحدات المودم الخلوي التي كان يمكن استخدامها في أجهزة "آيفون" الجديدة، "نحن ملتزمون بدعم أجهزة آبل الجديدة باستمرار مع دعمنا لكل الشركات الأخرى في هذه الصناعة" بحسب بيان الشركة الأمريكية في ذلك الوقت.

وقال مسؤولو "آبل" في وقت سابق من اليوم إن شركتهم تفضل تنويع مصادر الحصول على المكونات التي تستخدمها في منتجاتها من عدة موردين.

وأضافوا أن تعدد مصادر الرقائق يسمح لشركة "آبل" بخفض النفقات، لكن لديها في الوقت نفسه خطة طوارئ في حالة الاضطرار إلى التعامل مع مورد واحد.

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