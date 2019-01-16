كيف تفاعل الجمهور مع دراسة تحذر من كثرة تناول الشاي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يختلف المقدار الموصى به من الشاي والقهوة ، من منظمة إلى أخرى، ففي الوقت الذي تنصح منظمة الصحة العالمية بعدم تجاوز 300 ميليغرام في اليوم الواحد، تنبه هيئة السلامة الغذائية في إيرلندا إلى عدم تجاوز 200 ميليغرام.

آخر دراسة كشفت عن الأثر السلبي لكثرة تناول الشاي خلال فترة الحمل وبينت أن تناول الشاي الغني بالكافيين , يؤثر على مدة الحمل لدى المرأة , ووزن الجنين عند الولادة.

وأظهرت عينة من ألف امرأة إيرلندية أن تناول الكافيين بصورة غير معتدلة خلال الأشهر الأولى للحمل يؤدي إلى مشاكل صحية لدى الأجنة.

أخبار الآن أرادت استطلاع آراء متابعيها عبر صفحتها على فيسبوك ،وخرجت ببث حي مع الزميلة فرح ياسمين من غرفة الأخبار وطرحت سؤالاً على المتابعين .. هل انت مدمن على القهوة أم الشاي ؟ و ماهو المشروب الأكثر استهلاكا في منطقتك ؟

البث الحي حظي بنسبة متابعة عالية تجاوزت الـ18 الف مشاهد وأكثر من 1380 تعليق وأكثر من 500 إعجاب ..

الآراء تباينت بين عشاق القهوة والشاي

عبد الكريم Abdelkrim Marzak علق بالقول "في الحقيقة أصبحنا مدمنين على القهوة بالخصوص في نابولي "

أما علي فائق العبودي فشارك بعض العادات الموجدة في بلده العراق وقال " في العراق الشاي شي اساسي بعد الاكل ولليضوف كمان لازم شاي للضيوف"

أما راضي العمري العمري · كان له رأيه الخاص " كل الشعب مدمن قهوه من شدة الطفر"

الخبراء أوضحوا أن منسوب الكافيين يختلف بحسب أنواع الشاي، فالشاي الأسود الذي يجري استهلاكه في إيرلندا بكثرة يحتوي تركيزا أعلى مقارنة بالشاي الأخضر.

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