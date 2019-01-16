كعكة مثلجات لباندا في عيد ميلادها الأول

أخبار الآن | كوالالمبور- ماليزيا (أ ف ب)

أقامت حديقة حيوان ماليزيا الوطنية حفل عيد ميلاد مفاجئا للاحتفال ببلوغ صغيرة باندا عملاقة عاما واحدا،وكانت قد ولدت لأبوين أعارتهما الصين للحديقة عام 2014.

وقالت إدارة الحديقة إن هذه الصغيرة لم تجر تسميتها بعد، وكانت الحديقة قد استعارت والديها فنغ يي و فو وا لعشر سنوات من الصين منذ عام 2014.

وقال مات نعيم رملي رئيس مركز الحفاظ على الباندا العملاقة في ماليزيا إنها ولدت العام الماضي في الرابع عشر من يناير كانون الثاني، وحصل الحمل بها في موسم التزاوج في أكتوبر تشرين الأول عام 2017.

وأضاف أن هذه الصغيرة هي أقل نشاطا، لكنها تستكشف ما حولها نوعا ما. وفي الأغلب تستلقي للراحة فوق المنصة، ولا تتسلق كثيرا. أما وضعها الصحي فرائع وهي تتمتع بصحة جيدة".

أما المولودة الأولى لهذين الأبوين فأطلق عليها اسم نوان نوان، وولدت في أغسطس آب عام 2015.

إلا أنها أرسلت إلى الصين في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي، إذ يقضي الاتفاق بين بكين وكوالالمبور أن يرسل الصغار الذين يولدون في فترة الاستعارة إلى الصين عند بلوغهم العام الثاني.

وطبقا لجماعات الحفاظ على هذا النوع من الحيوانات، تعتبر عملية التزاوج بين هذه الثدييات الخجولة آكلة البامبو والمهددة بالانقراض صعبة، إذ أن فترة التزاوج لديها قصيرة للغاية تكون فيها الأنثى مستعدة للتخصيب في فترة تتراوح ما بين 24 إلى 36 ساعة في العام كله.

وترسل الصين سفراءها هؤلاء إلى الخارج منذ خمسينيات القرن الماضي كبادرة لحسن النية تأتي جزءا مما يعرف بـ "دبلوماسية الباندا"، وجاء اتفاق إعارة الأبوين إلى ماليزيا كجزء من الاحتفالات بمرور 40 عاما من العلاقات الدبلوماسية القوية بين البلدين.

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