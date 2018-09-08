ظهور بحيرات زهرية في روسيا تثير الذعر في نفوس السكان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

هل تستطيع أن تخمن ردة فعلك إذا استيقظت في صباح ما لتجد البحيرة التي تعودت المشي بجانبها قد تغير لونها كليا وأصبحت غريبة اللون؟ أول الأمر ستتفاجأ ثم تعود لتبحث عن السبب!

هذا بالضبط ما وقع في روسيا، حيث تفاجأ سكان قرية روسية بتلون بحيرات صغيرة وتحول لونها إلى زهري، إذ شكل الماء الذي كان محفوظا في ثلاث بحيرات حالة ذعر لدى السكان المحليين، فاللون الوردي غير عادي لدرجة أنه يمكن رؤيته من الفضاء، فسارعت السلطات لطمأنة السكان أن هذا اللون سببه تكاثر الطحالب في البحيرات، فيما رجّح بعض المراقبين أن يكون رمي النفايات الصناعية في الماء سبب مباشر، وفق مواقع محلية.







أما السكان المحليون فألقوا باللوم على الشركات الصناعية القريبة واتهموها بتلويث المياه، وتقع هذه الخزانات الطبيعية بالقرب من مدينة "أليكسييفكا"، وهي قرية في منطقة "سامارا"، ويمكن رؤية تغير اللون المحير من خلال صور التقطت عبر الأقمار الصناعية في المنطقة..

ومن بين الظواهر المماثلة، بحيرة "ويستجيت بارك" في أستراليا حيث حذرت السلطات في "ملبورن" أخيرا السكان من عدم السباحة بالمياه التي تحولت من اللون الأزرق إلى اللون الوردي بسبب ارتفاع مستويات الملح فيها بشكل كبير.

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