صورة نادرة لوالد الأميرة ديانا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

تخلف ذكرى موت الأميرة "ديانا" كل سنة حزنا عميقا في اوساط محبيها عبر العالم، فغالبا ما يتم استرجاع أسرار وخبايا لم تكشف لحد الآن في هذه المناسبة ربما تضمد حزن الفقد الذي تركته هذه الأميرة الراحلة..

في ذات السياق، نشر شقيق الأيقونة الراحلة الأميرة ديانا، صورة عبر صفحته الرسمية على تويتر لوالدهما "جون سبانسر"، وقد علق "شارل" على الصورة شاكرا الفنانة "ماريانا" لأنها لونت صورة والده المفضلة التي كانت باللونين الأسود والأبيض، وقال "شارل" إنه يتطلع لمقابلة الفنانة "ماريانا" في مهرجان Althorp Lit الذي سيقام في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وفق موقع "townandcountrymag"..

في نفس الوقت، نشرت الصفحة الرسمية للمهرجان عبر تويتر الصورة الملونة لوالد ديانا التي ستعرض خلاله، الجدير ذكره، أن الشبه بين الأميرة ديانا ووالدها "جون" كبيرا للغاية خصوصا في هذه الصورة..





مصدر الصورة (موقع aol)



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