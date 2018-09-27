مدينة عربية تعرض أغلى حذاء في العالم.. والثمن خيالي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



قد يداعب الحذاء الذهبي المرصع بالألماس خيال كل فتاة، لكن هذا لم يعد خيالا فقد اصبح حقيقة ملموسة ومعروضة للبيع.. لكن بثمن خيالي.

في التفاصيل، يعرض في دبي أغلى حذاء للبيع مصنوع من الذهب والجلد والحرير والألماس بسعر 17 مليون دولار، هذا الحذاء ذو الكعب العالي يعرض منذ الأربعاء 26 سبتمبر/ أيلول في فندق "برج العرب" في دبي، وهو بحسب مصمميه الأغلى في العالم على الإطلاق، وفق وكالة " أ ف ب"..

وقالت مصممته "ماريا ماجاري" التي تصمم الأحذية في شركة "جادا دبي"، صنع يدويا في إيطاليا، وفيه 236 قطعة من الألماس بالإضافة إلى قطعتين من الألماس الشفاف الذي لا شوائب فيه، وقال "هيمانت كارامشاندي" الرئيس التنفيذي لشركة "باشن جولير" للمجوهرات "دبي مدينة الأثرياء، ونرى سوقا جيدة لهذه المنتجات في كل منطقة الخليج وتعد دبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم وقد زارها العام الماضي نحو 16 مليون شخص"..

علاوة على غنى المدينة، فدبي تضم مئات الأبراج وناطحات السحاب، وأشهرها برج خليفة الأعلى في العالم والذي يبلغ ارتفاعه 828 مترا، إضافة إلى برج العرب المعروف بفندق "السبع نجوم"..

مصدر الصورة موقع (multimedios)

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