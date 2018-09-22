نكتة عابرة تفسخ 4000 خطوبة وتدفع الكثيرين للطلاق

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -

هل يمكن لنكتة أو قصة خيالية أن تتسبب في تطليق الأزواج أو فسخ خطوبة قائمة على الحب؟ قد يبدو ذلك مستحيلا لكنه حصل بالفعل في ابريطانيا، إذ نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية تحقيقا عن تسبب الكوميديان البريطاني الشاب، دانيال سلوس، في فسخ 4000 خطبة وحدوث 17 حالة طلاق في بريطانيا بعد 10 أيام فقط من إطلاقه نكتة في أحد عروض الأداء الكوميدي الفردي الارتجالي، المعروفة باسم "ستاند اب كوميدي".

يَصعب فهم النكتة بالإنكليزية، لكن مضمونها بالعربية باختصار هو أن العديد منا يتسرع في اختيار شريك حياته، فيختار الشريك الخاطئ الذي لا يناسبه على الإطلاق، خوفا من الوحدة، ومفضلا إياه على البقاء من دون شريك..

ويبدو أن الشعبية الجارفة التي يتمتع بها الكوميديان الواعد الذي يبلغ من العمر 28 عاماً فقط، وانتشار النكتة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حدا بمعجبي سلوس إلى تطبيق فكرة نكتته، والمبادرة إلى فسخ الخطوبة أو الزواج مع

الطرف الآخر الذي لا يرونه ملائماً لهم من وجهة نظرهم..

لا اعتراض على مبدأ إنهاء علاقة اجتماعية مع طرف لا يراه الطرف الأول مناسباً له، ولكن السؤال هو: هل كان الطرف الأول بحاجة إلى نكتة ألقاها نجم "ستاند اب كوميدي" كي يتخذ هذا القرار؟ أإلى هذا الحد بلغ تأثير الإعلام؟

إلى الحد الذي يجعل 4017 شخصاً ينهون علاقات خطبة وزواج تأثرا بنكتة من كوميديان؟ يقول سلوس لصحيفة "ميرور"، "لن أندهش إذا تضاعف الرقم أربعة أضعاف ذلك"..

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