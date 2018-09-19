موقف نبيل من بريطانية يوقعها ضحية إغتصاب وضرب غيّر ملامحها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قد يقودك حسن النية الى ما لا تحمد عقباه، لا سيما حينما يكون المعروف مع غير أهله، لهذا، يتوجب على من تدفعه أخلاقه للتصرف بإنسانية، أن يحذر من ألا يوقع نفسه في شر أعمال الغير. مثلما حدث مع هذه الفتاة، فقد تعرّضت سائحة بريطانية إلى اعتداء وحشي على يدّ رجل في منطقة مارماريس التركية، حتى تبدلت ملامحها ولم تستطع والدتها وشقيقتها التعرف عليها عقب الحادثة. وفقا لصحيفة "ذي صن" البريطانية.

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وفي التفاصيل، تعرضت إيما لويز هيغينسون، 35 عاماً، للاعتداء من قبل ابن بلدها ديكلان تايرون مارشال، 27 عاماً، بينما كانت تقضي عطلة الأسبوع الماضي في منتجع في مارماريس. فالتقيا في ملهى ليلي وأخبرته أنه يستطيع النوم على الأريكة في شقتها بعدما أخبرها أنه ليس لديه مكان ليذهب إليه. واعتدى عليها جنسياً بينما كانت نائمة.

واعتقلت الشرطة التركية مارشال في وقت لاحق في فندق ووجهت له تهم الاعتداء والاغتصاب. وأوضحت هيغينسون أنها لا تستطيع العودة إلى بريطانيا، لأن الأطباء الأتراك حذروها من أن وضعها الصحي حرج.

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مصدر الصور: صحيفة "ميرور" البريطانية