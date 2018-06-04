هبوط إضطراري غريب.. طائرة تسير بين السيارات (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

هل يعقل أن نرى طائرة في الطريق بين السيارات؟ هذا المشهد لا يمكن أن نراه بشكل دائم! فقد أظهر مقطع فيديو هبوطا اضطراريا لطائرة صغيرة على طريق مخصص للسيارات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وكانت طائرة "سيسنا 172" أقلعت من مطار جون واين في جنوب كاليفورنيا عندما هبطت اضطراريا في "هنتنغتون بيتش، خارج لوس أنجلوس، وفق صحيفة "صن" البريطانية

وفي لقطات الفيديو، التي التقطتها كاميرا إحدى السيارات في الموقع، ظهرت الطائرة فجأة على ارتفاع منخفض قريب من السيارات، مما دفع السائقين إلى الابتعاد عنها. ونجح الطيار في إيقاف الطائرة على الطريق قبل مجموعة من إشارات المرور، دون التسبب بأي إصابات أو أضرار..





ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤول بإدارة الطيران الفيدرالية قوله: "إن الطيار هبط اضطراريا بسبب توقف المحرك عن العمل".

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