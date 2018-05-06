هكذا ساهمت طائرات "درون" في إنقاذ سور الصين العظيم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



قد تخدم طائرات "درون" الحكومات والمؤسسات حين تسخرها لخدمة الصالح العام، وقد يتم استغلال هذه التقنية لأغراض شخصية غير آمنة العواقب.. لكن هذه الشركة استغلتها لهدف نبيل جدا..

في موضوع ذي صلة، تقوم شركة "إنتل" بنشر طائرات الدرون للمساعدة في اكتشاف الأجزاء المتضررة من سور الصين العظيم لإصلاحها. وترسل شركة "تصنيع الرقائق" بعض طائرات "فالكون 8+"، لإلتقاط صور جوية للجزء الشهير من الجدار "Jiankou"، الذي يمتد مسافة 20 كم، ويشتهر بعلوه الحاد والمناظر الطبيعية الخلابة التي يطل عليها..

وبعد اعتماد هذه التقنية، صرحت شركة "إنتل" قائلة "إن الغطاء النباتي الكثيف والمواد القديمة التي تعود إلى مئات السنين، تسببت في تعرض المناطق لأضرار طبيعية تتطلب الإصلاح، وهي عملية يمكن تسهيلها باستخدام طائرات "الدرون"، وفق موقع صحيفة "دايلي ميل"..

ومن المقرر أن ترسل شركة "إنتل"، التي تقيم شراكة مع المؤسسة الصينية للحفاظ على التراث الثقافي للمشروع، طائرات "فالكون" لالتقاط صور جوية يتم تحويلها بعد ذلك إلى صور عالية الوضوح، قصد مراقبة هذا المعلم الضخم..

إلى جانب ذلك كشفت شركة "إنتل" النقاب عن طائرة "فالكون 8+" في عام 2016، بحيث وصفتها بأنها مركبة جوية دون طيار قادرة على التعامل مع البيئات الصعبة والظروف الجوية المختلفة علاوة على إنتاج بيانات دقيقة للغاية..



الجدير بالذكر أنه يمكن للذكاء الإصطناعي أن يخلق تمثيلا بصريا لسور الصين العظيم، لتحديد المناطق التي تحتاج إلى الإصلاح، وكذلك التخطيط لطرق استعادتها. وسيتم تنفيذ المشروع خلال الأشهر القليلة المقبلة..

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