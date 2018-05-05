أكثر من 100 سائق أوبر متهم.. بالإعتداء الجنسي والإغتصاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



تواجه شركة "أوبر" العالمية للنقل الخاص حاليا، اتهامات بمحاولتها إسكات راكبات، بعد تعرضهن لاعتداءات جنسية من قبل سائقيها، في الوقت الذيتواجه الشركة شكاوى عدة بخصوص الاعتداءات الجنسية وسلوكات التحرش التي عانت منها النساء على متن سيارات أوبر للأجرة..

من بين الشكاوى المقدمة ضد "أوبر"، تأكيد إحدى المدعيات أنها بعد أمسية قضتها برفقة أصدقائها خارج المنزل، استقلت المرأة سيارة أجرة "أوبر"، لكنها كانت ثملة جدا فطلبت من سائق السيارة التوقف من أجل التقيؤ، وحينما استفاقت وجدت نفسها قد اغتصبت من قبل السائق على بعد أمتار من منزلها..

وفي وقت لاحق ، اعتقلت الشرطة سائق سيارة أوبر المعتدي، المدعو "جون ديفيد سانشيز" والبالغ من العمر 54 عاما، وعندما فتشوا جهاز الكمبيوتر الخاص به، عثروا على مقاطع لـ "سانشيز" وهو يغتصب النساء ويعتدي على المراهقين الصغار..

عقب ذلك، توصل التحقيق الذي قامت به شبكة "سي إن إن" أن "سانشيز" واحد فقط من بين ما لا يقل عن 103 من سائقي أوبر في الولايات المتحدة المتهمين بالاعتداء الجنسي أو إساءة معاملة ركابهم في السنوات الأربع الماضية.. وقد تم إلقاء القبض على الكثير من السائقين من الشركة لتبوث التهم ضدهم..

وسقط أكثر من 31 سائح في الولايات المتحدة الأمريكية ضحية لسلوكات التحرش التي تصدر من السائقين وتتراوح بين اللمس والإعتداء اللفظي والجسدي إلى الاغتصاب، وما زالت عشرات القضايا الجنائية والمدنية معلقة التي لم يتم البث فيها.. حسبما ذكرت شبكة CNN.

فيما نشرت تقارير أخرى تفيد أن الشركة غالبا ما تتواصل مع ضحايا التحرش الجنسي والتمييز وتمنعهم من المضي قدما في الدعاوى القضائية، وهو ما يسمح للشركات تجنب المحاكمات العامة، ويأمن للمعتدين الاحتفاظ بوظائفهم واستهدافهم لضحايا جدد..

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